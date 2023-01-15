Кибермошенник обещал женщинам помочь взломать чужие профили в социальных сетях

Сотрудники полиции задержали Исмаила Бабаева (1996 г.р.), который обманывал граждан, обещая им доступ к чужим телефонным сообщениям, прослушке телефонных разговоров, взлом профилей в социальных сетях и организацию киберуслуг, сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, все жертвы мошенника – женщины. Тем, кто отказался платить, мошенник грозил разместить их телефонные номера на сайтах оказания интимных услуг.