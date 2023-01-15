В ГПС отчитались о конфискованных наркотиках

В 2022 году была предотвращена контрабанда в Азербайджан 1 т 383 кг 507 г наркотических средств на сумму 36 592 485 манатов, уничтожено 24 683 кг наркотических растений, сообщили на отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

Отмечено, что в 2022 году были задержаны: за нарушение государственной границы - 559 человек, за нарушение пограничного режима - 9827, лиц, находящихся в розыске - 2843, лиц с поддельными документами - 319, лиц с чужими документами - 6, а также 1 лицо при попытке нелегально пересечь пограничный контрольно-пропускной пункт.

В результате применения пограничными нарядами оружия к нарушителям границы в шести случаях 2 человека были ранены, 4 нарушителя границы получили ранения, несовместимые с жизнью.