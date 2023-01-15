Назван инициатор отключения России от SWIFT

Инициатором идеи отключения России от международной платежной системы SWIFT, а также блокировки активов Центробанка был экс-премьер Болгарии Кирил Петков, сообщает газета Die Welt.

Петков выступил с таким предложением 25 февраля на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Там он общался с европейскими лидерами, которые поначалу были против введения данной меры, однако в результате Еврокомиссия поддержала инициативу.

Санкции в отношении российского Центробанка (ЦБ), а именно заморозку резервов регулятора в различных национальных валютах, в конце февраля 2022 года ввели США, страны Евросоюза (ЕС), Великобритания и Япония. Так страны отреагировали на начало войны в Украине.