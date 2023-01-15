Сына экс-президента Ирана выпустили после порки

53-летний сын бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани Мехди Хашеми Рафсанджани был выпущен на свободу после 7 лет тюремного заключения, уплаты наложенного судом штрафа и порки плетью, сообщает İSNA.

Неотбытый срок был заменен условным наказанием.

Отметим, что в 2015 году Мехди Хашеми Рафсанджани был приговорен к 15 годам лишения свободы. Он и его сестра Фаиза Хашеми Рафсанджани обвинялись в организации беспорядков, крупномасштабных акций против результатов президентских выборов в июне 2009 года, шпионаже в пользу Великобритании.