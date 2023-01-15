Центральная ветеринарная лаборатория добилась успешных результатов

В связи с развитием лабораторной системы в области безопасности продуктов питания регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTA).

Также обеспечивается внедрение передовых технологий в лабораториях, участие персонала в тренингах и международных межлабораторных испытаниях для повышения компетентности.

В рамках проводимых мероприятий Центральная ветеринарная лаборатория AQTA добилась очередного успеха. Лаборатория получила успешные результаты в тестах на компетентность, организованных нидерландской компанией GD Animal по птичьему гриппу, который считается острым контагиозным заболеванием птиц и животных.

Отметим, что Центральная ветеринарная лаборатория - это лаборатория биобезопасности второго уровня, имеющая современную материально-техническую базу и отвечающая международным требованиям. Лаборатория неоднократно получала высокие результаты, участвуя в программах тестирования компетентности, организуемых международными организациями.