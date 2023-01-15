«Аэрофлот» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Баку

Российский «Аэрофлот» запускает собственные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку на самолетах Boeing 737-800, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Полеты из аэропорта Пулково в столицу Азербайджана будут выполняться, начиная с 17 февраля, дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Продажа билетов открыта.

«Благодаря расширению международной программы полетов из Санкт-Петербурга у жителей региона появятся новые возможности путешествий без пересадок в Москве», - отмечается в сообщении.