Россия вывела военные корабли в Черное море
В Черном море на утро среды, 18 января, находится 16 российских кораблей, в том числе шесть ракетоносцев. Суммарный возможный залп составляет 44 ракеты «Калибр».
Об этом сообщают в Военно-морских силах Украины.
В Азовском море находятся два российских корабля на боевом дежурстве.
В Средиземном море российские войска удерживают девять кораблей, пять из них являются носителями ракет «Калибр» с общим залпом 72 ракеты.
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