Россия вывела военные корабли в Черное море

В Черном море на утро среды, 18 января, находится 16 российских кораблей, в том числе шесть ракетоносцев. Суммарный возможный залп составляет 44 ракеты «Калибр».

Об этом сообщают в Военно-морских силах Украины.

В Азовском море находятся два российских корабля на боевом дежурстве.

В Средиземном море российские войска удерживают девять кораблей, пять из них являются носителями ракет «Калибр» с общим залпом 72 ракеты.