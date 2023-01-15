Медведев назвал условия для переговоров по Украине

«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, – в ее Конституции. Во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens (императивных норм – ред. )», - написал он в Telegram.

Медведев отметил, что сегодня политики «опять вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров».

«Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании. Например, как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, очевидно, по-разному понимаются нами и враждебными нам странами. Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», - пояснил он.