Медведев назвал условия для переговоров по Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал условия для новых переговоров по Украине.
«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, – в ее Конституции. Во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens (императивных норм – ред.)», - написал он в Telegram.
Медведев отметил, что сегодня политики «опять вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров».
«Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании. Например, как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, очевидно, по-разному понимаются нами и враждебными нам странами. Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», - пояснил он.