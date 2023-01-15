«О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», - сказал российский министр на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Он добавил, что Россия готова рассматривать «серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу», но пока «их не было».

«Вся эта болтовня западная, что они готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) - все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу - мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться», - заявил Лавров.

По его словам, «с благословения Запада» в Украине создается «полицейское нацистское государство».