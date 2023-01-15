Назначен посол Индии в Азербайджане

Министерство иностранных дел Индии сообщило о назначении нового посла в Азербайджане.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, на эту должность назначен Шри М. Сридхаран (Shri M. Sridharan), в настоящее время занимающий пост совместного секретаря МИД Индии.

«Ожидается, что он приступит к работе в кратчайшие сроки», - отмечается в сообщении.