Глава Евросовета поддерживает поставки танков Украине
Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине.
Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
По его словам, граждане Евросоюза также поддерживают предоставление Украине помощи.
Мишель в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет помогать Киеву столько, сколько понадобится.
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