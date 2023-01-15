Глава Евросовета поддерживает поставки танков Украине

Мы продолжим нашу военную помощь Украине через Европейский фонд мира. Им срочно нужно больше вооружений, и я лично выступаю за поставку танков Украине.

Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, граждане Евросоюза также поддерживают предоставление Украине помощи.

Мишель в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет помогать Киеву столько, сколько понадобится.