Схватка Садыхбейли с Мирзояном в ОБСЕ. Что сказали послы США и России?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:32

После неудачной попытки Армении и Франции несколько дней назад принять в Совбезе ООН заявление с обвинением Азербайджана сложившуюся на дороге Лачин - Ханкенди ситуацию обсудили в Постоянном совете ОБСЕ по инициативе Еревана. Это вторая дискуссия на данную тему, проведенная Советом с начала акции. Для участия в ней в Вену отправился министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Азербайджан ограничился присутствием своего постоянного представителя в ОБСЕ. В своем выступлении Мирзоян заявил о «блокаде и гуманитарной катастрофе, с которой столкнулись жители Карабаха». Однако в выступлении министра иностранных дел Армении есть и намек на Россию. Мирзоян заявил, что «блокада Лачинского коридора связана с геополитическими играми», и намекнул, что на самом деле за этим вопросом стоит Москва.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди медленно умирают от голода из-за политических игр и, возможно, геополитических соображений. Настало время действовать сейчас», - отметил глава армянского МИД. Министр коснулся и вопроса Зангезурского коридора. И в этом заявлении нельзя не заметить намека на Россию. По его словам, Армения не намерена давать «кому-либо» (!!!) коридор через свою территорию: «Мы исключаем любой экстерриториальный коридор на территории Республики Армения. Никому не предоставим никакого коридора». Напомним, ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что Россия оказывает давление на Ереван с целью открытия Зангезурского коридора, а также с целью присоединения страны к Союзному государству России и Беларуси. По его словам, одним из инструментов данного давления является закрытие Лачинской дороги. Разумеется, в реальности никто в Ханкенди не умирает от голода, а гуманитарной катастрофы в городе нет и в помине. Ежедневно по дороге Лачин - Ханкенди свободно передвигаются десятки грузовиков российских миротворцев, которые в том числе везут товары первой необходимости для армян. Более того, Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, называющий себя «госминистром», несколько дней назад подтвердил, что есть альтернативный маршрут из Ханкенди в Армению: по этому маршруту также перевозятся необходимые товары. Иными словами, пафосные заявления о том, что «120-тысячное армянское население Карабаха» «вот-вот умрет от голода», а также выступление Арарата Мирзояна с трибуны ОБСЕ призваны добиться одной цели - обеспечить международное давление на Азербайджан.

В ответ на выступление Арарата Мирзояна постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыхбейли заявил, что претензии армянской стороны о «гуманитарных последствиях» продолжающейся мирной акции на дороге Лачин - Ханкенди не имеют под собой никаких оснований. По его словам, это не что иное, как очередное проявление безрассудного манипулирования Арменией фактами в очевидных злонамеренных политических целях. «Нет никаких препятствий ни в отношении поставок товаров для использования местными жителями, ни в плане оказания основных медицинских услуг. Тем не менее правительство Азербайджана несколько раз за последние недели заявляло о своей готовности решить любую гуманитарную проблему наших граждан армянского происхождения на местах. В период с 12 декабря 2022 года - даты начала мирных протестов - по 15 января 2023 года в общей сложности 644 транспортных средства российского миротворческого контингента, МККК и местных армянских жителей беспрепятственно проехали в обоих направлениях по Лачинской дороге. С 5 по 15 января 2023 года среднесуточное количество транспортных средств, проезжающих по дороге в обоих направлениях, составило 30. Большинство из них были большегрузными автомобилями, перевозившими продукты питания и медикаменты в Ханкенди», - сказал Садыхбейли.

Однако постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер в своем выступлении подтвердил заявления министра иностранных дел Армении. По его словам, «закрытие» Лачинской дороги вызвало «острую нехватку» продовольствия и медикаментов в Карабахе. Посол Карпентер призвал Азербайджан и Россию «немедленно восстановить беспрепятственный транзит на дороге». Вместе с тем представитель США также призвал Азербайджан и Армению к достижению всеобъемлющего мира и заявил, что Вашингтон «готов оказывать всяческую поддержку» для этого. «Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению возобновить содержательные переговоры для разрешения своих споров. Всеобъемлющее мирное соглашение является единственным верным путем к прочному миру, основанному на нормализации отношений и взаимном признании. Мы продолжим работать с Баку и Ереваном на двусторонней и многосторонней основе через таких партнеров, как Европейский союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования этого конфликта», - отметил американский дипломат.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич также заявил, что «гуманитарная ситуация в регионе в связи с ситуацией на дороге Лачин - Ханкенди ухудшилась», и подчеркнул, что это «вызывает серьезную озабоченность» в Москве. По его словам, Лачинский коридор должен оставаться под контролем российских миротворцев. «Москва призывает азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения кризиса», - отметил он. Однако, в отличие от представителя США, однозначно подтвердившего слова министра иностранных дел Армении, представитель России указал причину возникновения ситуации, заявив, что она связана со спорами по поводу эксплуатации месторождений в Карабахе. «Призываем наших азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора, согласования параметров освоения рудных месторождений и урегулирования проблем с поставкой электроэнергии», - заявил Лукашевич на специальном заседании постсовета ОБСЕ. По словам Лукашевича, Москва готова оказывать в этом вопросе всяческое содействие. «Так, усилиями российских миротворцев организован проезд по Лачинскому коридору экипажей скорой помощи и автомобилей Международного комитета Красного Креста, оперативно восстановлена подача газа карабахцам, доступ к интернету. Ведется согласование параметров ремонта ЛЭП. Российская сторона как на политическом уровне, так и «на земле», в контактах с заинтересованными сторонами принимает все возможные меры для деэскалации напряженности и урегулирования ситуации», - добавил постпред РФ.