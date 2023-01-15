13:52

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил на «Саммите по «зеленому водороду» в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби. В ходе его выступления «зеленый водород», играющий важную роль в глобальном переходе к чистой экономике с нулевым уровнем выбросов, был оценен как безальтернативный инструмент энергетики с точки зрения обеспечения энергетической и экологической безопасности. Планы нашей страны в отношении энергетического перехода и водорода были доведены до сведения в контексте устойчивой энергетики для устойчивого развития.

Было отмечено, что стать к 2030 году страной «зеленого роста» с чистой окружающей средой является государственной политикой Азербайджана: «Политическая воля в отношении «зеленой энергии», потенциал возобновляемой энергии около 200 ГВт и надежная партнерская среда позволяют Азербайджану осуществить энергетический переход, а также стать поставщиком возобновляемых видов энергии, в том числе водорода. Сотрудничество с компаниями Masdar, ACWA Power, bp и Fortescue Future Industries по созданию в общей сложности более 22 ГВт мощности по «зеленой энергии» и водороду внесет вклад в энергетический переход на национальном и глобальном уровнях».