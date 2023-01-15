Министр Шахбазов о планах Азербайджана по «зеленой энергии» фото
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил на «Саммите по «зеленому водороду» в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби.
В ходе его выступления «зеленый водород», играющий важную роль в глобальном переходе к чистой экономике с нулевым уровнем выбросов, был оценен как безальтернативный инструмент энергетики с точки зрения обеспечения энергетической и экологической безопасности.
Планы нашей страны в отношении энергетического перехода и водорода были доведены до сведения в контексте устойчивой энергетики для устойчивого развития.
Было отмечено, что стать к 2030 году страной «зеленого роста» с чистой окружающей средой является государственной политикой Азербайджана: «Политическая воля в отношении «зеленой энергии», потенциал возобновляемой энергии около 200 ГВт и надежная партнерская среда позволяют Азербайджану осуществить энергетический переход, а также стать поставщиком возобновляемых видов энергии, в том числе водорода. Сотрудничество с компаниями Masdar, ACWA Power, bp и Fortescue Future Industries по созданию в общей сложности более 22 ГВт мощности по «зеленой энергии» и водороду внесет вклад в энергетический переход на национальном и глобальном уровнях».
Министр энергетики также отметил, что Азербайджан является страной, которая диверсифицирует энергоснабжение Европы за счет альтернативных источников. Наша страна – потенциальный источник возобновляемой энергии и водорода для Европы после нефти и природного газа, Азербайджан также является одним из ее партнеров, которые внесут свой вклад в планы по водороду:
«В настоящее время рассматривается возможность увеличения поставок газа, а также транспортировки водорода через Южный газовый коридор, который играет стратегическую роль в диверсификации поставок газа в Европу. Производство и экспорт водорода, «зеленой энергии» в целом, является важным компонентом нашего обновленного стратегического энергетического партнерства с Европейским союзом. Недавно с участием президента Еврокомиссии был подписан документ о стратегическом партнерстве, который предусматривает четырехстороннее сотрудничество по возобновляемой энергии и водороду, а также создание коридора «зеленой энергии» между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией. В ближайшие годы благодаря экспорту 3 ГВт «зеленой энергии» и водорода по Черноморской подводной линии электропередач Азербайджан будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы за счет чистых ресурсов».