Санду: Россия рассчитывала, что может шантажировать нас

На фоне войны в Украине, развязанной Россией, цены на газ в Молдове выросли в семь раз, заявила президент Молдовы Майя Санду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«В Молдове газовый тариф вырос в семь раз за последние 18 месяцев, и это не та страна, где у людей большие зарплаты. Но мы верим в демократию, мы ценим ее, мы хотим быть частью свободного мира, и потому единственный выход - держаться вместе. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине, остановить Россию, потому что в противном случае все мы будем в опасности», - сказала она.

По словам Санду, энергетическая система Молдовы до войны на 100% зависела от поставок из России. За последний год стране удалось снизить этот показатель до 40%, найти другие источники.

«Россия рассчитывала на то, что может шантажировать нас энергетическим кризисом. И Европа смогла решить эту проблему. В ходе обсуждения этой проблемы весной никто не верил, что ЕС сможет найти решение так быстро. Да, мы должны платить цену, и нам неприятно осознавать, что нашим людям приходится платить больше за энергоносители», - сказала она.