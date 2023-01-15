Гиркин призвал россиян не заниматься ура-патриотизмом

«Если в Соледаре до начала спецоперации население составляло чуть более десяти тысяч человек, то Краматорск до 2014 года был 150-тысячным городом. Никакого «Вагнера» для того, чтобы взять агломерацию штурмом, просто не хватит. Для этого потребуются значительно большие силы», - сказал Гиркин.

Он призвал не разделять ура-патриотических настроений российских СМИ по поводу «взятия Соледара»: «Ведь эта победа практически ничего не значит по сравнению с, просто для примера, оставлением Херсона. И даже по сравнению с оставлением намного более крупного города Изюма, случившимся в ходе так называемой перегруппировки, а фактически отступления наших войск в Харьковской области», - сказал Гиркин.