Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня в основном без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, возможна изморось. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов, днем - 7-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.