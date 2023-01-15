Прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня в основном без осадков.
Ночью и утром в некоторых местах будет туман, возможна изморось. Прогнозируется северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов, днем - 7-10 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.
В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах 5-10 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Ночью и утром на дорогах горных районов будет гололед.