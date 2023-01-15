Мубариз Абдуллаев: «Азербайджанские стартаперы покинули страну с идеями на $3-4 миллиона»
Мубариз Абдуллаев, руководитель проекта TEKNOFEST Azerbaijan, участвовавший в качестве судьи в третьем турнире, организованном Учебным центром робототехники AzeRobot Education в Балаханы, затронул несколько важных моментов, говоря об отношении к «науке будущего» в Азербайджане.
«Есть некоторые «стартаперы», которые не находят должной отдачи своим знаниям и талантам в Азербайджане, - говорит М.Абдуллаев. - Я лично знаю две такие организации. Они выехали за границу со своими идеями стоимостью в 3-4 миллиона долларов. Во избежание подобных ситуаций необходимо работать с нашими талантами. В этом смысле AzeRobot входит в число образовательных центров, которые делают вклад в будущее Азербайджана, находятся на правильном пути и уверенно идут к верным целям.
AzeRobot имеет девять филиалов и более 40 модулей, охватывающих не только Баку, но и близлежащие села. Это очень радует нас. Потому что вовлечение детей в робототехнику - это подготовка нового поколения к будущему…»
По словам Мубариза Абдуллаева, многие инновационные центры отдают предпочтение кодированию: «Это самый удобный и простой способ. Все, что нужно - это некоторые знания и один компьютер для кодирования. Они учатся и работают над написанием программ, а затем пытаются продать эти программы. На самом деле это хорошая тенденция, но предпочтение следует отдавать механическому способу, называемому «аппаратным», потому что это действительно наше будущее».
М.Абдуллаев говорит, что на турнире, организованном AzeRobot, он познакомился с несколькими интересными «изобретателями»: «Что интересно, дети не действуют по готовым шаблонам, они исходят из своих личных фантазий. Значит, тренеры правильно направляют и мотивируют их. У известного художника Пикассо есть поговорка: «Все, что вы создаете в своем воображении, обязательно когда-нибудь сбудется...»
По словам директора проекта TEKNOFEST Azerbaijan, в работе государственных учреждений и агентств, поддерживающих образование в области робототехники, должна произойти революция. «Большинство из них я знаю, мы встречаемся, разговариваем, я всегда говорю, что техническая революция важна, должны быть люди, которые разбираются в робототехнике и находятся в курсе трендов. Например, добавление двух лампочек к пылесосу нельзя представить как инновацию. Инновации - это новые идеи. Робототехника - это область, связанная с механическим будущим...»
Высоко оценивая турниры, проводимые AzeRobot на международном уровне, М.Абдуллаев подчеркивает важность подходящей среды для развития талантов: «В Америке готовятся новые проекты по космонавтике. К сожалению, у нас пока нет проектов в этой области Private Aerospace. Но глядя на новое поколение, подрастающее на турнирах AzeRobot, появляется уверенность, что именно эти подростки будут будущим в этой области где-то через 10-20 лет. В этом смысле надо быть особенно чутким, внимательным в подготовке инженеров и изобретателей. Желаю успехов каждой организации, занимающейся этой работой, в том числе и AzeRobot, который с каждым годом проводит все более совершенные турниры и раскрывает все больше талантов…»