Мубариз Абдуллаев: «Азербайджанские стартаперы покинули страну с идеями на $3-4 миллиона»

Мубариз Абдуллаев, руководитель проекта TEKNOFEST Azerbaijan, участвовавший в качестве судьи в третьем турнире, организованном Учебным центром робототехники AzeRobot Education в Балаханы, затронул несколько важных моментов, говоря об отношении к «науке будущего» в Азербайджане.

«Есть некоторые «стартаперы», которые не находят должной отдачи своим знаниям и талантам в Азербайджане, - говорит М.Абдуллаев. - Я лично знаю две такие организации. Они выехали за границу со своими идеями стоимостью в 3-4 миллиона долларов. Во избежание подобных ситуаций необходимо работать с нашими талантами. В этом смысле AzeRobot входит в число образовательных центров, которые делают вклад в будущее Азербайджана, находятся на правильном пути и уверенно идут к верным целям.

AzeRobot имеет девять филиалов и более 40 модулей, охватывающих не только Баку, но и близлежащие села. Это очень радует нас. Потому что вовлечение детей в робототехнику - это подготовка нового поколения к будущему…»

По словам Мубариза Абдуллаева, многие инновационные центры отдают предпочтение кодированию: «Это самый удобный и простой способ. Все, что нужно - это некоторые знания и один компьютер для кодирования. Они учатся и работают над написанием программ, а затем пытаются продать эти программы. На самом деле это хорошая тенденция, но предпочтение следует отдавать механическому способу, называемому «аппаратным», потому что это действительно наше будущее».

М.Абдуллаев говорит, что на турнире, организованном AzeRobot, он познакомился с несколькими интересными «изобретателями»: «Что интересно, дети не действуют по готовым шаблонам, они исходят из своих личных фантазий. Значит, тренеры правильно направляют и мотивируют их. У известного художника Пикассо есть поговорка: «Все, что вы создаете в своем воображении, обязательно когда-нибудь сбудется...»