ВСУ роют окопы вблизи границы с Беларусью

Украинская армия укрепляет фортификационные сооружения на границе с Беларусью, построенные в апреле, рассказал корреспондент NBC, который побывал на месте постройки укреплений.

В лесу, расположенном в пяти минутах езды от границы, ВСУ укрепляют 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие — импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки, описывает корреспондент издания.

Укрепление обороны проходит на фоне совместных учений авиации России и Беларуси, которые начались 16 января. Они отрабатывают совместное патрулирование пространства вдоль границы, авиаподдержку группировок войск и высадку десанта. Учения будут продолжаться до 1 февраля.

Следующая атака российской армии может произойти в любом месте вдоль линии фронта, протянувшейся на тысячи километров, говорит старший лейтенант Антон.

«Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Беларуси может начаться откуда угодно», - сказал он.