Встреча руководителя ЦРУ Уильяма Бернса и главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в прошлом году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к главе российского государства Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводят российские СМИ.

Министр подчеркнул, что встреча была «серьезной и полезной».

«Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась», — сказал министр.

В конце ноября 2022 года Нарышкин сообщил, что встречался с директором ЦРУ для обсуждения ядерной безопасности и Украины. «Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», — рассказал он.