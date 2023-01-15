Президент Македонии рассказал, где Путин может разжечь новую войну

Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь Запад от войны на Украине, заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровский во время заседания Международного экономического форума в Давосе.

«У нас есть две шаткие точки в регионе Западных Балкан. Это Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Республики Косово. Что делает режим Путина? И это началось много лет назад, не только с началом войны против Украины. Он пытается спровоцировать там людей, чтобы взорвать цельность этих двух стран», - сказал Пендаровский.

Он отметил, что на протяжении последнего года российская пропаганда и вбросы фейковых новостей были не столь активны, поскольку Кремль полностью сосредоточился на противостоянии с западными союзниками из-за войны на Украине.

«Но местные деятели, которые не очень довольны мирными соглашениями, заключенными в 90-х, продолжают делать свою работу. И время от времени они прибегают к агрессивной риторике, которая разжигает напряжение в этих двух странах», - заметил президент Северной Македонии.

Он высказал убежденность, что в случае, если Россия попытается отвлечь Запад от Украины, западные Балканы больше рискуют стать местом для таких действий, чем Балтия.

«И страны – члены НАТО, ЕС, а также страны – кандидаты на вступление в ЕС должны озаботиться этим», - добавил Пендаровский, подчеркнув, что Вашингтон станет ключевым игроком в этой ситуации, ведь именно Соединенные Штаты предоставляют больше всего военной помощи для Украины.