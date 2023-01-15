Зеленский о «черном утре» Украины

«По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов», - написал Зеленский в Telegram.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление в связи с авиакатастрофой в городе Бровары Киевской области Украины.

Он также сообщил, что поручил расследовать произошедшее Службе безопасности:

«Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы».

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших и назвал крушение вертолета «черным утром».

«Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизнь унесло это черное утро!», - написал Зеленский.