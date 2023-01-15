Сотрудники украинских телеканалов «1+1» и «5-й канал», информационного агентства UNIAN, интернет-изданий «Украина сейчас» и «Третья сила» своими глазами увидели свидетельства зверств, вандализма, совершенных армянами в городе Физули в течение 27 лет оккупации.

Журналистам была предоставлена подробная информация о том, что в результате армянского террора в период оккупации 105 тысяч жителей Физулинского района погибли, были разрушены общественные здания, дома, заводы, фабрики, школы, детские сады.

Гости также ознакомились с Физулинским международным аэропортом.

Представителям украинских СМИ сообщили о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях после Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, в том числе о том, что Физули будет восстановлен и на эти земли снова вернется жизнь.