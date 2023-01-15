Лавров рассказал о просьбе Турции

Турция выступает за нормализацию отношений с Сирией и попросила содействия России в этом вопросе. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Турция, как вы знаете, выступила за то, чтобы нормализовать отношения с Дамаском. Президент Эрдоган заявил, что готов встретиться с президентом Асадом. Попросили нас содействовать, состоялась встреча министров обороны Турции и Сирии при российском содействии, готовится встреча министров иностранных дел», - сказал он.