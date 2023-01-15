Лавров рассказал о просьбе Турции
Турция выступает за нормализацию отношений с Сирией и попросила содействия России в этом вопросе. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Турция, как вы знаете, выступила за то, чтобы нормализовать отношения с Дамаском. Президент Эрдоган заявил, что готов встретиться с президентом Асадом. Попросили нас содействовать, состоялась встреча министров обороны Турции и Сирии при российском содействии, готовится встреча министров иностранных дел», - сказал он.
Глава МИД РФ указал, что США тоже поняли необходимость взаимодействовать с легитимной властью в Сирии в лице президента Башара Асада.
«Американцы поняли, что бессмысленно взращивать какого-то там Гуайдо (венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо – ред.) для Венесуэлы, что нужно работать с теми, кто имеет мандат народа. Сейчас такие же тенденции проявляются в отношении Башара Асада. Американцы имеют с сирийцами закрытые контакты по военнопленным», - отметил Лавров.
Кроме того, министр подчеркнул, что Запад не хочет возвращения беженцев в Сирию, а показатели гуманитарной помощи, оказываемой республике, являются одними из худших.