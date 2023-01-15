Землетрясение на границе Турции и Ирана ощущалось и в Нахчыване

Землетрясение, произошедшее на турецко-иранской границе, ощущалось и в Нахчыване, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.

Подземный толчок был зафиксирован в 14:08 по местному времени в 90 км к югу от станции Нахчыван.

В то же время Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в северо-западной части Ирана, эпицентр зафиксированного в 11:08 в среду землетрясения находился в 22 км северо-восточнее города Хой, примерно в 50 км от границы с Азербайджаном. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5.