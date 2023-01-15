Nar продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги

Nar продолжает проекты, направленные на улучшение качества жизни людей с нарушениями речи и слуха в 2023 году. Так, оператор мобильной связи уже в четвертый раз организует профессиональное обучение в рамках проекта “Школа обучения” для поддержки интеграции данных молодых людей в общество.

В рамках проекта проводится обучение мастеров маникюра, пользующихся большим спросом на рынке труда. В проекте, который продлится 3 месяцев, примут участие 10 женщин с нарушениями речи и слуха. По окончании обучения участники получат сертификат по соответствующей специальности от Центра профессиональной реабилитации инвалидов.

Партнером Nar в проекте является Общественное объединение “Поддержка глухих”.

Проект Nar – “Школа обучения” стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации “Лучший проект” корпоративной социальной ответственности».