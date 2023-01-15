Кабанян: Алиев в ОАЭ активно продвигал интересы своей страны

Армения находится в ужасном положении, заявил армянский политический обозреватель Амбарцум Кабанян.

«Армении необходимо что-то менять, чтобы выжить. Всемирный экономический форум в Давосе - хорошая площадка для этого. При этом в работе форума примут участие главы свыше 50 государств и правительств, руководители глобальных организаций и крупных мировых компаний. Президент Азербайджана, кстати, прибыл уже в Давос из Абу-Даби, где участвовал в Неделе устойчивого развития. Президент Азербайджана в ОАЭ активно продвигал интересы своей страны. Ровно то же самое он будет делать и в Давосе», - сказал Кабанян.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет себя глупо, игнорируя форум в Давосе.

«А чем ответит Никол Пашинян? Тем, что не поедет в Давос. В прошлом году, напомню, его в Давосе тоже не было. Причин, по которым такой визит не запланирован и не осуществлен, в правительстве не назвали. И в сухом остатке мы имеем очередную глупость власти, которая сама себя изолировала от важнейших процессов в мире, от одной из главных мировых экономических и политических тусовок. А потом мы все будем удивляться, почему позиция Азербайджана больше слышна и принимаема в мире», - отмечает армянский эксперт.