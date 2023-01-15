Москва о миссии ОДКБ на границе Азербайджана и Армении

Намерение отправить миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на армяно-азербайджанскую границу все еще остается в силе.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном», - сказал он.

Лавров добавил, что миссия ЕС на границе Азербайджана и Армении может быть контрпродуктивной без согласия Баку.