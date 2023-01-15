Алиев: Криминальные элементы должны быть выведены из Карабаха

Согласно сообщению АзерТАдж, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о региональных вопросах, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговорном процессе по мирному договору, а также событиях, происходящих на дороге Лачин - Ханкенди на территории Азербайджана.

Армения занимается манипулированием событиями на Лачинской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта. Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в Давосе встрече с главой литовского государства Гитанасом Науседой.

Ильхам Алиев отметил, что Лачинская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного комитета Красного Креста. Глава государства довел до внимания важность прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на территориях, где временно размещены российские миротворческие силы, и вывода с территории криминальных элементов.

Президент Азербайджана подчеркнул, что армянская сторона уже более двух лет использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов и личного состава.

На встрече президенты обменялись мнениями об отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом. Была отмечена важность трехстороннего формата Европейский союз - Азербайджан - Армения, организованного при поддержке председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля, с точки зрения продвижения мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией.

Также была подчеркнута важная роль Азербайджана в энергобезопасности Европы. В этом контексте было отмечено значение соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о развитии и передаче зеленой энергии, подписанного в декабре прошлого года в Бухаресте.