Боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014, все, что делает сегодня Россия - это попытка прекратить войну, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и «СВО», - это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях проживают, это наши исторические территории», - сказал Путин.

«Сейчас не буду давать оценок, здесь не место и не время. Но, во всяком случае, Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории, российские. Но тем не менее мы не могли не реагировать на то, что там начало происходить после переворота – по сути, истреблять людей, проживающих на этой территории, только потому, что они считают себя связанными с русской культурой», - заявил Путин.