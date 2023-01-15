Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос вокруг Лачинской дороги «будет отрегулирован в ближайшее время».

«Вчера или позавчера состоялась встреча представителя Азербайджана с представителями Карабаха, с участием командующим российским контингентом. Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован», - сказал Лавров, слова которого приводят российские СМИ.

Глава МИД РФ также отметил, что Азербайджан предоставил данные о том, что армянская сторона доставляла мины по Лачинской дороге, после чего эти снаряды использовались в нарушение трехсторонних договоренностей для минирования территорий рядом с позициями азербайджанских войск. Лавров акцентировал внимание на том, что сейчас российские военные изучают эти сведения.

Лавров подчеркнул, что в соответствии с предложениями РФ контролировать движение по Лачинской дороге, проверять его на наличие запрещенных грузов мог бы российский контингент. По словам министра, контингент обладает полномочиями в соответствии с трехсторонними договоренностями.