В Азербайджане откроется завод по переработке пивоваренного ячменя

Компания Carlsberg Group локализовала 100-процентную переработку ячменя в Азербайджане. Об этом было сказано на встрече президента Ильхама Алиева с президентом и главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Кеесом т'Хартом.

Было отмечено, что локализация переработки ячменя, используемого в производстве пива, в ближайшее время будет доведена до 100 процентов.

Собеседники подчеркнули, что новый завод, который будет перерабатывать ячмень, используемый в производстве пива в Азербайджане, приступит к деятельности в январе 2024 года, и в нашу страну планируется вложить новые инвестиции.