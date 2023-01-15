Любой человек без проблем может сделать бесплатную прививку от гриппа, обратившись в ближайший Центр семейного здоровья. Как сообщает haqqin.az, об этом, отвечая на вопросы в прямом эфире на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, сказал эксперт Минздрава, инфекционист Васиф Алиев.

В.Алиев отметил, что Министерством здравоохранения приобретены и доставлены в Азербайджан инактивированные противогриппозные вакцины (IIV4), которые распределены по всем поликлиникам.

По его словам, люди из группы риска, не привитые ранее, могут вакцинироваться до февраля: «Активность вирусов гриппа обычно начинает возрастать в октябре, усиливаясь в декабре и может длиться до апреля или мая. По этой причине вакцинироваться против гриппа следует до начала сезона гриппа, то есть с октября. Помимо неспецифической профилактики гриппа (частое мытье рук, здоровое питание, выбор одежды по сезону и др), одним из самых эффективных средств профилактики считается вакцинация, особенно для людей, относящихся к группе риска».