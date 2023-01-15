Вучич: Сербия не может поддерживать вторжение России в Украину

В общении с журналистами сербский лидер отметил, что официальный Белград не поддерживает Москву в ее войне против Украины. По словам Вучича, в прошлые годы он много раз беседовал с Владимиром Путиным и даже брал уроки русского языка, чтобы говорить с ним без переводчика. Но сейчас ситуация поменялась, и лидеры двух стран не говорили уже «много месяцев».

«Мы с самого начала говорили, что не в силах и не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется», – заявил Вучич.