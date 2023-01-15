Польша рассчитывает на передачу Западом до 100 боевых танков для Украины

Польша рассчитывает на передачу западными странами до 100 боевых танков для Украины, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, которого цитирует Bloomberg.

Моравецкий отметил, что призывал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине Leopard в достаточном количестве.

По словам польского премьера, Варшава уже зарезервировала 14 своих танков Leopard для Украины: «И теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танков из других стран ЕС».