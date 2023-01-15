Глава Worldchefs приготовил блюдо «Шушалы»

В Шуше Томас Гуглер встретился с временно исполняющим обязанности заместителя исполнительного директора, исполнительного директора Управления Государственного заповедника города Шуша Туралом Новрузовым. Глава Worldchefs ознакомился с «расстрелянными скульптурами», Шушинской крепостью, Домом-музеем Бюльбюля и Джыдыр дюзю.

Цель поездки - познакомить гостя с историческими достопримечательностями города Шуша, его природой, с образцами кухни Карабах а.

Томасу Гуглеру было продемонстрировано приготовление плова, в частности, Шах плова. Сам Гуглер же, вдохновленный Шушой, создал новое блюдо по креативному рецепту и назвал его «Шушалы» («Шушинец»).

Томас Гуглер посетил Азербайджан по приглашению Государственного агентства по туризму. Цель визита - укрепление сотрудничества с Азербайджаном в направлении совершенствования кулинарных стандартов мировых кухонь, проведение дискуссий о развитии гастротуризма в Азербайджане. В рамках визита он принял участие в работе конференции на тему «Перспективы продвижения азербайджанской кулинарии, организованной Госагентством по туризму.