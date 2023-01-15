«В беседах с правящим большинством главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян неоднократно заявлял, что в последние месяцы в Карабахе сложилась новая ситуация, а расклад политических сил и состав правительства не отражают господствующие в Карабахе настроения и не выражают точки зрения народа, поэтому необходимо сформировать новое правительство и парламент, что возможно сделать путем новых выборов», - говорится в публикации.

Как пишут армянские СМИ, так называемый «госсекретарь» сепаратистов Рубен Варданян и «президент» сепаратистского режима Араик Арутюнян должны покинуть свои посты как следствие многочисленных «отставок» в стане сепаратистов: «Сам Арутюнян еще раз заверил, что не собирается участвовать в выборах и считает, что новые, молодые люди должны участвовать и формировать власть. Однако дело в том, что на данный момент Рубен Варданян также не может участвовать во внеочередных выборах. А в результате отставок получится, что и Араик Арутюнян, и Рубен Варданян должны будут уйти. Сначала «руководители» Карабаха думали, что смогут организовать новые выборы и разрядить обстановку. Но в процесс вмешались власти России. Сепаратистам Карабаха из Москвы заявили, что «миротворцы не могут обеспечить мирный и безопасный ход выборов, поэтому они призвали их воздержаться от такого шага».