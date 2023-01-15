США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Белый дом не исключает, что объявит о новом пакете военной помощи Украине до конца этой недели, рассказал в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник не уточнил, будут ли в новый пакет помощи включены танки. Он подчеркнул, что «не хочет опережать то, о чем еще не объявили», но заверил, что США сосредоточены на том, чтобы «дать Украине все необходимое в ее борьбе».

«Мы продолжим модифицировать эти пакеты так, чтобы они наиболее соответствовали потребностям Украины, и если мы не можем их удовлетворить, то обратимся к союзникам и партнерам, чтобы посмотреть, смогут ли они», - рассказал он.