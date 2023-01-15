Рубен Варданян: «В этом случае я бы поехал в Уругвай...»

На этот раз Варданяну удалось попасть на страницы престижного издания Financial Times. Газета пишет, что появление миллиардера в регионе рассматривается в контексте использования Россией всех возможных средств для сохранения своего влияния. Сам Варданян это отрицает, не скрывая, впрочем, наличия связей с кремлевской элитой. И добавляет - официальные контакты с РФ невозможны, потому что « Нагорный Карабах — непризнанная республика».

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, имя которого часто упоминалось в западных СМИ в связи с переводами миллиардов «грязных» долларов на офшорные счета с использованием европейской финансовой системы, теперь фигурирует в западных СМИ в совсем другой ипостаси. Самопровозглашенный «госминистр» марионеточного режима в Ханкенди часто дает интервью западным СМИ, где рассказывает о «блокаде Лачинского коридора, гуманитарной катастрофе, с которой столкнулись 120 тысяч армян».

Как утверждает FT, «критики» также обвиняют Варданяна в том, что он покинул Россию и отказался от гражданства РФ, поскольку не хотел подпасть под санкции Запада.

«Если бы это было из-за санкций, я бы поехал в Уругвай. Погода потрясающая, еда дешевая, а футбол отличный. Уехать из России в Карабах из-за санкций — это фантазии»,— заявил изданию миллиардер.

Олигарх выступает против ввода в Карабах международных миротворцев по мандату ООН и заявлений армянских властей о том, что российские миротворцы не выполняют своих задач. Варданян заявил, что появление международного миротворческого контингента в Карабахе «не поможет урегулированию сложившейся ситуации», а роль Москвы в регионе должна быть усилена. «Нельзя винить солдат. Их число, равно как и возможности, ограничены. Регион сложный. Неясно, как долго это продлится и каким образом разрешить ситуацию», - считает Варданян.

Пока неясно, как Варданян становится «гвоздем программы» в западных СМИ, ведь там российских олигархов массово критикуют и формируют о них только негативное мнение. Особенно если учесть, что Варданян был автором многомиллиардной схемы по отмыванию денег. Не исключено, что здесь играют роль деньги и Варданян через пиар-агентства ведет медийную кампанию, чтобы привлечь внимание и к своей персоне, и к ситуации в Карабахе в западном обществе.