Путин: В Украине неонацисты. Победа России неизбежна
Победа России в Украине неизбежна, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, в основе «грядущей победы» лежат «несколько вещей, которые никуда не делись».
Путин также назвал власти в Украине «неонацистами»: «У нас есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским. И есть все основания помогать людям, которые считают себя частью русской культуры».
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