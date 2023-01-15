Путин: В Украине неонацисты. Победа России неизбежна

Победа России в Украине неизбежна, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в основе «грядущей победы» лежат «несколько вещей, которые никуда не делись».

Путин также назвал власти в Украине «неонацистами»: «У нас есть все основания называть сегодняшний режим на Украине неонацистским. И есть все основания помогать людям, которые считают себя частью русской культуры».