Специалист Минздрава рассказал об опасности сезонного гриппа

Хотя респираторные инфекции наблюдаются в любое время года, они усиливаются зимой.

Как сообщает haqqin.az, об этом специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Васиф Алиев заявил в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

По его словам, зимой люди чаще проводят время в закрытых помещениях и тесно контактируют друг с другом. При контакте с носителем вируса болезнь передается от одного человека к другому. Респираторные инфекции – это не только грипп, но и инфлюенция, коронавирус, риновирус.

Специалист также отметил, что у некоторых людей лихорадка сохраняется в течение нескольких дней. Люди, имеющие сопутствующие заболевания, регулярно принимающие лекарства, переносят респираторные заболевания в более тяжелой форме. В группу риска входят дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и лица старше 50 лет. Кроме того, люди, принимающие лекарства из-за ревматологических заболеваний, люди с онкологическими заболеваниями, беременные, перенесшие трансплантацию органов, тяжело переносят коронавирус, грипп и подобные заболевания.

«Люди из группы риска должны избегать контакта с вирусом. Необходимо как можно реже находиться в закрытых помещениях. Во-вторых, людей из группы риска следует предварительно вакцинировать. Вакцинация может проводиться ежегодно начиная с октября по февраль. В настоящее время в нашу страну завезены вакцины против гриппа», - сказал врач.

Как отметил В.Алиев, антибиотики бесполезны при распространяющейся в настоящее время болезни. «Не рекомендуется использовать какие-либо антибактериальные препараты для лечения вируса. Грипп может дать осложнения. Если вовремя не вмешаться, это заболевание может усугубиться. Это может привести к какому-то бактериальному заболеванию, менингиту. Лица из группы риска должны пройти вакцинацию против инфлюенцы, а также вакцинацию против бактериальной пневмонии».