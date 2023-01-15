Армения сорвала принятие документа о направлении миссии ОДКБ на границу с Азербайджаном, сказал в среду в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров.

«У нас есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении. Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миcсии ОДКБ на границу с Азербайджаном с тем, чтобы там обеспечить какую-то стабильность, мы на саммите в Ереване согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Но его принять не удалось потому, что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана», - сказал он.