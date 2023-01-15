В Киеве ответили Лаврову: Придется принять формулу мира

России придется выполнять предложенную Украиной формулу мира, нравится это кому-то в Кремле или нет. Об этом в среду, 18 января, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «несуразной» формуле мира.

«Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, «перемирии на Рождество», ожидания «реальных» предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ», – цитируют Николенко украинские СМИ.

Спикер отметил, что Украина уже получила широкую международную поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. «Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять формулу мира... Украина победит, а Россия проиграет. О другом не может быть и речи», – заявили в МИД Украины.

На саммите G20 в ноябре Зеленский представил «формулу мира». Среди ее условий он назвал прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. В российском МИД называли требования Киева нереалистичными, а в Кремле указывали, что украинским властям нужно учитывать нынешние реалии, а именно аннексированные РФ территории Украины.