Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном на основе соглашений, достигнутых в Праге в октябре прошлого года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении.

По словам Пашиняна, лучший способ сохранить стабильную ситуацию в регионе - найти политическое решение путем переговоров.

«Мы очень четко заявляем, что на основе пражских соглашений готовы подписать мирный договор», - заявил Пашинян в среду в парламенте.