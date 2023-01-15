«Сабах» может выйти в лидеры Баскетбольной лиги Азербайджана

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

В Спортивном центре «Серхедчи» бакинский «Сабах» сыграет с шекинским «Олимпиком». Игра начнется в 19:15.

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) стартует 14-й тур.

В случае победы «Сабах» поднимется временно на 1-е место, так как опережает действующего лидера НТД по результатам очных встреч.

Оставшиеся матчи тура будут сыграны 21 и 22 января. 21 января «Зирвя» в Астаре примет AAAF (Хырдалан). Эта игра начнется в 15:00. А 22 января «Серхедчи» сыграет с «Гянджой» (17:30), НТД – с «Нефтчи» (20:00).

Турнирное положение:

1. НТД – 23 очка (13 матчей)

2. «Серхедчи» - 22 (13)

3. AAAF – 21 (13)

4. «Сабах» - 21 (13)

5. «Гянджа» - 21 (13)

6. «Нефтчи» – 18 (13)

7. «Зирвя» - 15 (13)

8. «Олимпик» - 15 (13).