Латвия окажет военную помощь Украине поставками зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, вертолетов, пулеметов с боеприпасами, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило агентство LETA со ссылкой на министра обороны Инару Мурниеце.

По ее словам, данную помощь Киев получит в ближайшее время.

Кроме того, отметила министр, Латвия в этом году продолжит обучение украинских военных разного уровня.

"Планируется увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем в 2022 году", - сказала Мурниеце.

Поддержка, оказанная Украине Латвией, в денежном выражении составляет более 314 млн евро, или 0,93% ВВП страны. Из этой суммы примерно 300 млн евро приходятся на военные поставки.