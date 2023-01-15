В Иране задержали футбольный матч: на поле приземлился вертолет помощника Путина

В Иране задержали футбольный матч первой лиги из-за того, что на поле стадиона внезапно приземлился вертолет помощника президента России Игоря Левитина, передает IRNA.

Инцидент произошел в городе Астара, в провинции Гилян, граничащей с Азербайджаном.

В Астаре Левитин должен был принять участие в открытии железной дороги Решт — Астара, которая станет частью транспортного коридора «Север — Юг».