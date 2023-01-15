Эрдоган: Турцию критикуют те, кто пытался безуспешно поставить ее в «неловкое положение» в Карабахе

Он напомнил, что БПЛА Bayraktar TB-2 производства Baykar высоко зарекомендовали себя во многих регионах - от Сирии до Карабах а в Азербайджане.

На заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре турецкий лидер заявил, что причина критики Baykar – вклад этой компании в достижения Турции, сообщает Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику в адрес одного из ведущих производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – компании Baykar.

«Нашу страну сегодня критикуют те, кто пытался безуспешно заставить Турцию увязнуть в Сирии, поставить в «неловкое положение» в Карабахе, и безвыходное положение в Эгейском море», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, сегодня в Турции действуют уже 8 компаний-производителей беспилотников, и вопреки кампании очернения в адрес компании Baykar сегодня поступает такое количество заказов, что производственные мощности фирмы полностью загружены, а поставки распланированы на 4-5 лет вперед.

«Те, кто еще вчера отказывал Турции в поставках дронов, сегодня обращаются к Анкаре за закупкой БПЛА», - отметил Эрдоган.