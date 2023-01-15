Алиев и Жапаров обменялись поздравлениями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему кыргызскому коллеге Садыру Жапарову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и ваш братский народ по случаю знаменательной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, передаю наилучшие пожелания", - говорится в послании.

В нем отмечается, что Азербайджан придает особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, "с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни".

"Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте 30 лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства.

Взаимные визиты, регулярные контакты, документы, подписанные в различных сферах, свидетельствуют о высокой динамике развития нашего сотрудничества. В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в повышении наших двусторонних связей на качественно новый уровень. Отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием", - говорится в письме.

Алиев выразил уверенность, что Азербайджан и Кыргызстан еще более углубят сотрудничество: "Верю, что, эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе".