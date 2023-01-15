AZAL успешно прошел аудит IOSA

Аудит охватывает все аспекты деятельности авиакомпании, влияющие на обеспечение безопасности полетов, в том числе техническое обслуживание и летная эксплуатация, оперативно-диспетчерское управление, наземное обслуживание, грузовые перевозки, авиационную безопасность и организацию управления компанией.

"Действующая регистрация IOSA в авиатранспортной отрасли является доказательством надежности и высокого уровня безопасности авиакомпании. Программа IOSA руководствуется всемирно признанными принципами аудита по качеству и разработана таким образом, чтобы аудиты проводились стандартизированными и последовательными методами", - отмечается в сообщении.

Согласно требованиям IATA, все авиакомпании-члены этой международной организации проходят аудит IOSA каждые 2 года для того, чтобы гарантировать соответствие около 1000 стандартам безопасности и качества IOSA.

Аудиты проводятся аккредитованными IATA аудиторскими организациями, при этом одна и та же организация не может проводить аудит авиакомпании 2 раза подряд.