Назначен врио главы МВД Украины

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

По словам премьера, после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

"Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - подытожил Шмыгаль.